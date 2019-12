இலவசமாக கலந்து கொள்ளும் உலக சாதனை நிகழ்வு .

SALUTE OUR FARMERS – MASS WORLD RECORD

ASK FOUNDATION & Universal Achievers Book Of Records & Future Kalams Book Of Records இணைந்து நம் விவசாய மக்களுக்காக மாபெரும் உலக சாதனை நிகழ்வு சென்னையில் வருகின்ற 12.01.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.

****************************

இந்த உலக சாதனை நிகழ்வில் அனைவரும் இலவசமாக கலந்து கொள்ளலாம் என நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு குழு அறிவித்தது உள்ளது.

முன்பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண் :

8056907723

இணையவழி முன்பதிவு செய்ய :

http://tsfofficial.webnode.in/mass-world-record-salute-our-farmers

இதுதவிர நிகழ்ச்சி நாள் அன்று நேரில் வந்தும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு குழு அறிவித்தது உள்ளது.

Event support by:

TAMILNADU STUDENTS FEDERATION

******************************

என்ன உலக சாதனை ? யார் எல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம் ?

10,000+க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மாணவ மாணவிகள் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் என பல்வேறு தரப்பினர் இணைந்து LARGEST HUMAN LOGO FORMATION OF FARMERS மனித எழுத்து வடிவில் நின்று மாபெரும் உலக சாதனை செய்ய உள்ளோம்.

*****************************

நிகழ்ச்சி சிறப்புகள் என்ன?

1.அனைத்து விவசாய மக்களும் தங்களின் குடும்பத்துடன் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்வு.

2.கலந்து கொள்ளும் மக்களுக்கு வேட்டி,சேலை இலவசம்.

3.இயற்கை பொருட்கள் மற்றும் விவசாய பொருட்கள் கண்காட்சி

4.AWARD FOR BEST FORMER

5.பொழுதுபோக்கு மற்றும் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள்.

6.கலந்து கொள்ளும் மக்களும் தங்களின் தனிதிறமைகளை இங்கு இடம்பெற செய்யலாம்.

7.விவசாய ஆலோசனைகள் இலவசமா வழங்கப்படும்.

8. விவசாய சட்ட ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.

9.சிறந்த நபர்களுக்கு பரிசு பொருட்கள்.

10. அனைவருக்கும் அதிகார பூர்வ உலக சாதனை சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

11.திரை பிரபலங்கள் மற்றும் அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்து கொள்ளும் மாபெரும் உலக சாதனை நிகழ்வு.