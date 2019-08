பெண்கள் பற்றிய‌ இந்த 7 புத்தகங்களை அவசியம் வாசிப்போம்!

4. ஐ எம் மலாலா ((I am Malala: The story of the Girl who stood for Education and wasshoot by Taliban)

தாலிபான்கள் பாகிஸ்தானின் ஸ்வாட் பள்ளத்தாக்கை ஆக்கிரமித்தபோது, ஒரு பெண் அதை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்தாள். அதற்காக குண்டுகளைப் பரிசாகப் பெற்றாள். அதில் இருந்து மீண்டு, மீண்டும் குரல் கொடுத்தாள். அந்தக் குரல் அவளை பள்ளத்தாக்கில் இருந்து ஐ.நா சபைக்கே அழைத்துச்சென்றது. அவர்தான் மாலா யூசுப். அவரின் இந்த போராட்டக் கதையை, பல பெண்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் மாலாலா எழுதிய புத்தகம்தான், ‘ஐ எம் மலாலா’!