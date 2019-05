‘அலாவுதீன்’ திரைப்படத்தின் முதல் வார வசூல் விபரம்!

கய் ரிச்சி (Guy Ritchie) இயக்கத்தில் டிஸ்னி நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் ‘அலாவுதீன்’ திரைப்படம் கடந்த வாரம் உலகளவில் வெளியீடப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் முதல் வாரத்தில் உலகளவில் 1,437 கோடி ரூபாயை வசூல் செய்துள்ளது.

முன்னதாக டிஸ்னி நிறுவனம் வெளியீட்ட எம்மா வாட்சனின் ‘Beauty and the Beast திரைப்படம் 2,434 கோடி ரூபாய்யும், 2016ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘The Jungle Book’ திரைப்படம் 1,683 கோடி ரூபாய்யும் மற்றும் ‘Alice in Wonderland’ திரைப்படம் 1,461 கோடி ரூபாய் என இத்திரைப்படங்களை தொடர்ந்து அதிக வசூல் செய்த நான்காவது டிஸ்னி திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.

அதேநேரம் அதிகபடியாக அமெரிக்காவில் 598 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

அதற்கு அடுத்தபடியாக சீனாவில் 130 கோடி ரூபாய், மெக்சிகோவில் 63 கோடி ரூபாய், பிரித்தானியாவில் 58 கோடி ரூபாய், இத்தாலியில் 46 கோடி ரூபாய் என வசூல் செய்துள்ளது.

டிஸ்னி நிறுவனத்தின் அறிவிப்பின்படி இந்தியாவின் முதல் வாரத்தில் ‘அலாவுதீன் ‘ திரைப்படம் 22 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

1,250 கோடி ரூபாய் செலவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் அமெரிக்காவில் முதல் வாரத்தில் 729.764 கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இத்திரைப்படம் ஜப்பானில் வெளியாகாத நிலையில், அடுத்த மாதம் ஜூன் 7ஆம் திகதி ‘அலாவுதீன்’ திரைப்படம் திரையிடப்படவுள்ளது.

இதேவேளை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகி இன்னும் வெற்றிகரமாக திரையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் படமான அவெஞ்செர்ஸ் ‘எண்ட் கேம்’ சென்ற வாரத்தில் மட்டும் 222.85 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

உலகின் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமான அவதாரின் சாதனையை முறியடிக்க இந்த படத்திற்கு இன்னும் 770.62 கோடி ரூபாய் வசூல் தேவைப்படுகின்றமை குறிப்படத்தக்கது.