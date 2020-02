இலண்டனில் இரண்டாவது தடவையாக “பொய்யா விளக்கு”

உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. பொய்யா விளக்கு திரைப்படத்தினை உலகின் பல பாகங்களிலும் திரையிடும் முன்னெடுப்புகளை வெண்சங்கு கலைக்கூடம் ஆரம்பித்துள்ளது. இது தொடர்பான தொடர்ச்சியான தகவல்களை வாரம் தோறும் தமிழ் நண்பர்களுக்கு ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் தொடர்ச்சியாக வழங்க இருக்கிறோம். இந்தத் திரைப்படத்தினை அடுத்த தலைமுறை மற்றும் பிற சமூகத்தினருக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான பெரு முயற்சிகளை இந்த வருட பிற்பகுதியில் எடுக்க உள்ளோம். தற்போது புலம் பெயர் தமிழ் மக்களின் ஆதரவு இதற்குத் தேவைப்படுகிறது.

சென்ற கிழமை Toronto, இலங்கை தமிழ் சங்க ஆதரவில் New Jersey, மற்றும் New York ஆகிய நகரங்களில் பொய்யாவிளக்கு திரையிடப்பட்டது. பார்த்தவர்களால் பெரிதும் நன்றியுடன் பாராட்டினை பெற்றது. தாயகத்தில் நடந்தேறிய தமிழ் இனப்படுகொலையை அகோரமான காட்சியமைப்பை தவிர்த்து எங்கள் கண்முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டீர்கள் என்று பலரும் தெரிவித்திருந்தனர். தொடர்ந்து உலகின் பல பாகங்களிலும் இந்த படத்தைத் திரையிடும் முயற்சியில் வெண்சங்கு கலைக்கூடம் ஈடுபட்டு உள்ளது. .

Thanks for your continuous support for the Lamp of Truth Movie. Last week, it was privately screened in Toronto, New York and New Jersey. We thank Ilangai Tamil Sangam for screening this historically important movie in New Jersey. In Toronto, more than 150 people viewed it and they appreciated the quality and flow of the movie. Most of them appreciated the meaningful songs.

Feb 22 – London on Saturday at 7 PM

Feb 22 – London on Saturday at 7 PM

Boleyn Cinema 7-11 Barking Street

E6 1PW London, United Kingdom.

Private Show ticket price: £20 for adult or two students

Feb 23 – Toronto on Sunday at 1 PM

Albion Cinema

1530 Albion RdToronto, Ontario, M9V 1B4

Private Show ticket price: $25 for adult / $15 for student

Feb 29 – London on Saturday at 7 PM

Boleyn Cinema

7-11 Barking StreetE6 1PW London, United Kingdom.

Private Show ticket price: £20 for adult or two students

The Lamp of Truth short intro – பொய்யா விளக்கு அறிமுகம்

ஈழத் தமிழர்களின் இனப்படுகொலை அவலங்களை எமது எதிர்காலச் சந்ததிக்கும் பிற தேச மக்களுக்கும் எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு திரைப்படமான பொய்யா விளக்கு உலகின் பல பக்கங்களிலும் பிரத்தியேக காட்சிகளாக திரையிட படுகிறது. இந்த முக்கியமான திரைப்படம் முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நாட்களில் மக்களோடு நின்று சேவையாற்றிய வைத்தியர்களில் ஒருவரான வைத்தியர் வரதராஜாவின் கதையினை எடுத்து வருகிறது.

The movie, “The Lamp of Truth” in Toronto. This movie is based on true events that happened during the Mullivaikkal genocidal war. A story that needs to be told to our younger generations and to the outside world.