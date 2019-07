ஓய்வு குறித்த முடிவை அறிவித்தார் லசித் மலிங்க.

அந்தவகையில், எதிர்வரும் 26ஆம் திகதி பங்களாதேஷ் அணியுடனான ஒரு நாள் போட்டியுடன் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் அரங்கிலிருந்து ஓய்வுபெறவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் 26ஆம் திகதி தான் விளையாடும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியை கண்டுகளிக்க இயலுமானால் ஆர்.பிரேமதாச மைதானத்திற்கு வருமாறு ரசிகர்களுக்கு அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

லசித் மலிங்க பங்களாதேஷ் அணியுடனான தொடருடன் ஒருநாள் கிரிக்கெட் குறித்த ஓய்வு தொடர்பாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதேவேளை, லசித் மலிங்க எதிர்வரும் 2020ஆம் ஆண்டு அவுஸ்திரேலியாவில் இடம்பெறவுள்ள சர்வதேச T- 20 உலகக் கிண்ணத் தொடர் வரை T-20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

A request from Champion bowler Lasith Malinga to all Sri Lankan Cricket lovers #SLvsBAN #Malinga pic.twitter.com/nAYsyUk3nl

— DANUSHKA ARAVINDA (@DANUSHKAARAVIND) July 22, 2019