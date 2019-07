இந்தியா விதிக்கும் வரியை ஏற்க முடியாது!

அமெரிக்க பொருட்கள் மீது இந்தியா விதித்துள்ள வரியை இனியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்!

இந்தியாவின் இரும்பு மற்றும் அலுமினியம் ஆகியவற்றுக்கு அமெரிக்கா இறக்குமதி வரியை உயர்த்தியது.

இதுகுறித்து ட்ரம்ப் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

India has long had a field day putting Tariffs on American products. No longer acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019