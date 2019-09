“தமிழ் சினிமாவின் அசுரக் கலைஞன்” : வெற்றிமாறன் பிறந்ததினம் இன்று

வெற்றிமாறன் கண்டிப்பாக இந்திய சினிமாவின் one of the finest director. இதை எந்தத் தயக்கமும் இல்லாமல் அவரது சினிமாவைத் தொடர்ந்து கவனிக்கும் யாராலும் சொல்லிவிட முடியும். அதேபோல் ஒரு இயக்குநரால் நான்கே படங்களில் இந்த உயரத்தில் நின்றுவிட முடியாது என்பதும், வெற்றிக்கு அது சாத்தியம் ஆகியிருக்கிறது என்பதும் சினிமா மீது அவர் கொண்டிருக்கும் மரியாதையின் சாட்சி.

நான்கே சினிமாக்களில் உலக அரங்கு வரை தமிழ் சினிமாவை அழைத்துச் சென்ற இந்த அசுரக் கலைஞனுக்கு இன்று பிறந்தநாள். சினிமாவாகவும், வளர்ச்சியாகவும் வெற்றியின் பயணத்தை ஒரு கொண்டாட்டமாக இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

எப்போதும் நல்ல கலைஞர்களால் இது போதும் என்கிற இடத்துக்கு வந்துவிடவே முடியாது. தனது ஒவ்வொரு படைப்பிலும், ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கான இடைவெளியில் எவ்வளவு முன்னேறியிருக்கிறோம் என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் தேவையானதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒருவராகவே வெற்றியும் இருக்கிறார்.