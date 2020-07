உணர்வாய் உன்னை -2020

வாழ்வியல் மேம்பாட்டு பயிற்சி

₹1,500 மதிப்புள்ள பயிற்சி | கட்டணம் இல்லை

தேதி : 7 & 9 ஜூலை 2020

நேரம் : 7.00 pm – 9.30 pm

( 2 மணி நேரம் 30 நிமிடம்)

யார் கலந்து கொள்ளலாம் ?

12 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்

10, 12 மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள், தொழில் முனைவோர்கள், வெளிநாடு வாழ் சகோதரர்கள்

பயிற்சியை பற்றி :

கோபம் , தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபடுதல், நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் அன்பாக இருத்தல், நம்மில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுதல், எண்ணத்தை தூய்மைப்படுத்தி, செயல்களை வளப்படுத்துதல்

பயிற்சியாளர்:

Dr. ஹுஸைன் பாஷா,

உளவியல் நிபுணர்

சர்வதேச பயிற்சியாளர்

உங்கள் வருகையை பதிவு செய்ய 👇🏻

http://sypa.org.in/enroll

தொடர்புக்கு

7094251366

7418184606

நடத்துபவர்கள்

SYPA TV | SYPA IIE ( INSTITUTE FOR INDUSTRIAL EDUCATION )

இணைந்து நடத்துபவர்கள்

விழி

(மனித வள மேம்பாட்டு அமைப்பு)

